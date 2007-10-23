Липиды входят в состав клеточных мембран. Эта функция липидов называется: а) каталитическая б) энергетическая в) строительная г) регуляторная

Биология
Липиды входят в состав клеточных мембран. Эта функция липидов называется: а) каталитическая б) энергетическая в) строительная г) регуляторная
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Энергетичиская функция. Жировые отложения используются в качестве запасных источников питательных веществ, прежде всего животными, которые вынуждены носить свои запасы на себе. 
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