Липиды выполняют следующие функции (1-структурную, 2-энергетическую, 3-защитную, 4-регуляторную, 5-каталитическую) А- 1,2,3,4 Б-2,3,4,5 В-1,3,4,5 Г-1,2,4,5
Разное
Липиды выполняют следующие функции (1-структурную, 2-энергетическую, 3-защитную, 4-регуляторную, 5-каталитическую) А- 1,2,3,4 Б-2,3,4,5 В-1,3,4,5 Г-1,2,4,5
Ответ(ы):
Гость:
Г-1,2,4,5 ...................
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