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Лиса побежала,рак уцепился за хвост лисы. Дугую выделить слоги в этом предложегнии
Лиса побежала,рак уцепился за хвост лисы. Дугую выделить слоги в этом предложегнии
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Ли/са по/бе/жа/ла , рак у/це/пил/ся за хвост ли/сы .
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