Лиса увидела мышь. Сделав 4 прыжка она поймалабы мышьно мышь стала убегать. Длина одного прыжка лисы равна длине 12 шагов мыши за то время когда лиса делает один прыжок мышь может сделать 4 шага сколько прыжков надо сделать лис...

Математика

Лиса увидела мышь. Сделав 4 прыжка она поймалабы мышьно мышь стала убегать. Длина одного прыжка лисы равна длине 12 шагов мыши за то время когда лиса делает один прыжок мышь может сделать 4 шага сколько прыжков надо сделать лисе чтобы поимать мышь

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