Лиса увидела мышь. Сделав 4 прыжка она поймалабы мышьно мышь стала убегать. Длина одного прыжка лисы равна длине 12 шагов мыши за то время когда лиса делает один прыжок мышь может сделать 4 шага сколько прыжков надо сделать лис...

Математика
Лиса увидела мышь. Сделав 4 прыжка она поймалабы мышьно мышь стала убегать. Длина одного прыжка лисы равна длине 12 шагов мыши за то время когда лиса делает один прыжок мышь может сделать 4 шага сколько прыжков надо сделать лисе чтобы поимать мышь
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1пр.=12ш. 1пр.=4ш. 4*4=16 12*4=48 48-16=32 32:4=8 8:4=2 4+2=6 Ответ:6
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