Лисенок ЧИП, готовясь к путешествию по Европе, узнал о ней много нового, но нашел и ошибочное утверждение . Какое? 1.Европа расположена на материке Ев разия. 2.Европа расположена в Северном полушарии. 3. Европа омывае...

Лисенок ЧИП, готовясь к путешествию по Европе, узнал о ней много нового, но нашел и ошибочное утверждение . Какое? 1.Европа расположена на материке Ев разия. 2.Европа расположена в Северном полушарии. 3. Европа омывается морями Атлантического океана. 4 Европа самый большой материк на Земле. 5 Европу и Африку разделяет Средиземное море????