Лисёнок ЧИП,готовясь к путешествию по Европе,узнал о ней много нового,но нашел и ошибочное утверждение. Какое?а)Европа омывается морями двух океанов. б)Часть территории Европы располагается за Северным полярным кр...

Лисёнок ЧИП,готовясь к путешествию по Европе,узнал о ней много нового,но нашел и ошибочное утверждение. Какое?а)Европа омывается морями двух океанов. б)Часть территории Европы располагается за Северным полярным кругом. в)Европу пересекает экватор. г)Европу и Америку разделяет Атлантический океан. д)Европа и Азия располагаются на одном материке.