Лишнее и объяснить почему: 2)Тишина, бригада, плакса, высота, глубина

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Лишнее и объяснить почему: 2)Тишина, бригада, плакса, высота, глубина
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Высота и глубина (можно измерить) оставить, остальное лишнее потому что разные значения. бригада означает группа людей. плакса это черта характера. ну и тишина это тишина это отсутсвие шума.
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