лисиця має таку саму вагу як два зайці .заєць має ьтаку саму масу як дві білки .Білка має таку саму масу як дві мишки.Скільки мишок мають таку саму масу як лисиця?
Математика
лисиця має таку саму вагу як два зайці .заєць має ьтаку саму масу як дві білки .Білка має таку саму масу як дві мишки.Скільки мишок мають таку саму масу як лисиця?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Л=2*З З=2*Б Б=2*М Л=2*З=2*2*Б=2*2*2*М=8*М Ответ. вес лисы равен восьми мышкам.
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