Лист бумаги квадратной формы со стороной 8 см разрезали на четыре равных треугольника. найди площадь одного треугольника.
Разное
Лист бумаги квадратной формы со стороной 8 см разрезали на четыре равных треугольника. найди площадь одного треугольника.
Ответ(ы):
Гость:
8х8=64 - S листа 64:4=16 - S треугольника
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