Лист бумаги квадратной формы со стороной 8 см разрезали на четыре равных треугольника. найди площадь одного треугольника.

Разное

Лист бумаги квадратной формы со стороной 8 см разрезали на четыре равных треугольника. найди площадь одного треугольника.

Автор: Гость