Лист бумаги освещается светом, рассеянным от экрана площадью 500 см2 в направлении ??ормали к экрану. Светимость экрана составляет 100 лм/ м2. Лист бумаги расположен на расстоянии 2 м от экрана и образует с ним угол 300. Опреде...
Физика
Лист бумаги освещается светом, рассеянным от экрана площадью 500 см2 в направлении ??ормали к экрану. Светимость экрана составляет 100 лм/ м2. Лист бумаги расположен на расстоянии 2 м от экрана и образует с ним угол 300. Определить освещенность листа бумаги.
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