Лист матусі помогите плиз

Здрастуй, дорога матусю! Я дуже за тобою скучила і вирішила написати листа. Матуся, мама, мати...Скільки великого і святого вкладено в ці слова. Це ти даруєш життя, ти стоїш біля її витоків. І хіба це не диво? Мама, мила мама, як тебе я люблю. Тебе, мені здається, я почала розуміти і відчувати давно, ще з самого раннього дитинства. Це ти - вічний зберігач тиші і спокою. Коли я прокинулася, ти стоїш біля ліжечка і дивишся на мене такими закоханими очима, що мимоволі хочеться поцілувати тебе і посміхнутися, подякувати за увагу, турботу і неземну любов. Але, поступово зростаючи, хочу зробити щось таке, чого б ти, мамо, пораділа, здивувалася і посміхнулася. З любов"ю твоя донька!