Лист сирени какой-(Черешковый-сидячий?) (С прилистниками-без?) (Простой или сложный?) (Жилкование какое?) (Двудольное или однодольное?) Лист вишни какой?-(Черешковый-сидячий?) (С прилистниками-без?) (Простой или сложный?) (Жил...

Биология

Лист сирени какой-(Черешковый-сидячий?) (С прилистниками-без?) (Простой или сложный?) (Жилкование какое?) (Двудольное или однодольное?) Лист вишни какой?-(Черешковый-сидячий?) (С прилистниками-без?) (Простой или сложный?) (Жилкование какое?) (Двудольное или однодольное?) Лист крапивы какой-(Черешковый-сидячий?) (С прилистниками-без?) (Простой или сложный?) (Жилкование какое?) (Двудольное или однодольное?)

Автор: Гость