Лист сирени какой-(Черешковый-сидячий?) (С прилистниками-без?) (Простой или сложный?) (Жилкование какое?) (Двудольное или однодольное?) Лист вишни какой?-(Черешковый-сидячий?) (С прилистниками-без?) (Простой или сложный?) (Жил...

Биология
Лист сирени какой-(Черешковый-сидячий?) (С прилистниками-без?) (Простой или сложный?) (Жилкование какое?) (Двудольное или однодольное?) Лист вишни какой?-(Черешковый-сидячий?) (С прилистниками-без?) (Простой или сложный?) (Жилкование какое?) (Двудольное или однодольное?) Лист крапивы какой-(Черешковый-сидячий?) (С прилистниками-без?) (Простой или сложный?) (Жилкование какое?) (Двудольное или однодольное?)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лист сирени черешковый, без прилистников, простой, сетчатое жилкование. Сирень - двудольное растение. Лист вишни черешковый, без прилистников, простой, жилкование сетчатое. Вишня - двудольное растение. Лист крапивы  черешковый, без прилистников, простой, жилкование сетчатое. Двудольное растение.
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