Лист воїну АТО з підтримкою

Любий солдате! Хоча ти мене не знаєш, зате я знаю тебе і знаю, що ти справжній патріот. Заради спокою дітей, рідних тобі людей та просто людей, яких ти не знаєш, ти пішов на війну захищати рідну землю. Ця війна не потрібна нікому, ми її не пробачимо! Перемагай і вертайся додому, бо ми в тебе віримо, ми, справжні патріоти і діти України! Ми віримо в тебе, віримо в перемогу України над Россійським агрессором та в подальше процвітання нашої Батьківщини! Слава Україні, Героям Слава!