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Listen and wride помогите пожалуйста
Английский язык
Listen and wride помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
там надо слушать ,а как нам слушать без listening ето невозможно
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