Лиственница-ценное хвойное дерево.К столетнему возрасту она достигает 30 м высоты. На сколько лиственница вырастает за год?

Математика

Лиственница-ценное хвойное дерево.К столетнему возрасту она достигает 30 м высоты. На сколько лиственница вырастает за год?

Автор: Гость