Лиственница-ценное хвойное дерево.К столетнему возрасту она достигает 30 м высоты. На сколько лиственница вырастает за год?
Математика
Лиственница-ценное хвойное дерево.К столетнему возрасту она достигает 30 м высоты. На сколько лиственница вырастает за год?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100/30=3,33. Ответ: за год примерно вырастает на 3 метра и 33 сантиметра
Гость:
100 : 30=3,333(м) Ответ:3,333м за один год
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