Литак пролетив а км за 4 год а потяг пройшов b км за 7 год у скильки разив швидкисть литака бильша за швидкисть потяга

Математика

Литак пролетив а км за 4 год а потяг пройшов b км за 7 год у скильки разив швидкисть литака бильша за швидкисть потяга

Автор: Гость