Литак пролетив а км за 4 год а потяг пройшов b км за 7 год у скильки разив швидкисть литака бильша за швидкисть потяга

Математика
Литак пролетив а км за 4 год а потяг пройшов b км за 7 год у скильки разив швидкисть литака бильша за швидкисть потяга
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*а （км）- пролетів літак    7*в （км）- пройшов потяг  4*а : 7в （км） - у стільки разів більша швидкість літака
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