Литература. 1 К какому циклу относится былина Садко? Какова её тема? 2. Расскажите о главном герое былины, истории его жизни и путешествий. 3 Как оказался Садко во синем море? Что увидел у царя морского? Чем закончили...

1. К какому циклу относится былина «Садко*? Какова ее тема? Былина «Садко» относится к новгородскому циклу, тема её — жизнь купцов, организация торговли. 2. Расскажите о главном герое былины, истории его жизни и путешествий. В былине рассказывается о жизни Садко. Имущества вначале у него никакого не было, он ходил на пиры, где играл на гуслях. Из-за того, что его несколько дней не приглашали на пиры, он стал играть на берегу Ильмень-озера, чем пленил морского царя. Царь научил Садко «заложить буйну голову» в обмен на товары купцов, он и помог герою выиграть этот спор. Так Садко стал богатым и начал торговать. Торговля шла удачно, и Садко похвастался, что скупит все товары новгородские. Но он не смог этого сделать, потому что в Новгород прибывали товары отовсюду. После этого Садко погрузил все, что ему удалось купить, на корабли и поехал торговать. «Получал барыши великие» и поехал назад в Новгород. По пути корабли настигла буря, Садко решил, что морской царь требует его в жертву. Он уснул на дощечке в море и очутился у морского царя. Тот заставил его играть на гуслях, сам начал плясать, после чего на море поднялась буря. Из-за этого стало гибнуть большое количество людей. Нард стал молиться Миколе Можайскому, он и помог Садко выбраться со дна морского. После этого случая Садко построил церковь Миколе Можайскому, перестал ездить торговать, стал жить в Новгороде. 3. Как оказался Садко «во синем море»? Что увидел у царя морского? Чем закончились путешествия Садко? Садко оказался «во синем море» по воле морского царя. Царь бурей требовал уплаты дани, по жребию к царю должен был отправиться именно Садко, что он и сделал. У царя морского он увидел его палаты, самого царя, а еще сквозь воду он видел солнце и зори, вечернюю и утреннюю. Путешествие при помощи святого Миколы Можайского закончилось благополучно: Садко оказался на новгородской земле, решил больше не плавать по морю, а стал «поживать» в Новгороде. 4. За что и чем хотел пожаловать его царь морской? Морскому царю очень понравилась игра Садко на гуслях, он хотел отблагодарить (пожаловать) его и женить на своей дочери.