Любила Русь к…л…кольный звон и уже в XIV веке в Москве и Новгороде отл…вались к…л???кола. Летопись сохр…нила упом…нание о первом к…л…кольном мастере изг…товивш…м к…л…кола для святой Софии. Церковные к…л…кола звучали на десятки ...

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Любила Русь к…л…кольный звон и уже в XIV веке в Москве и Новгороде отл…вались к…л???кола. Летопись сохр…нила упом…нание о первом к…л…кольном мастере изг…товивш…м к…л…кола для святой Софии. Церковные к…л…кола звучали на десятки вёрст «во дни торжеств и бед народных. Радос(?)ным звоном встречала Москва войска возвращавшиеся с победой. К…л…кола созывали на вече новгородцев. Обычно к…л…кола изготовлялись в пушечных мастерских. Их литьё сч…талось поч…тным делом а изготовление больших к…л…колов даже заносилось в летописи. С к…л…колами связаны различные поверья множество загадок поговорок притч(?). В деревнях к…л…кола (не)редко заменяли часы. Отливка к…л…кола трудное дело, ведь к…л…кол это своеобразный музыкальный инструмент со своими звонами. А у каждого звона своё значение. (По Е.Осетрову) 1. Докажите, что это текст и озаглавьте его. 2. Определите тему и главную мысль текста. 3. Определите стиль и тип речи текста. Аргументируйте свой ответ. 4. Вставьте пропущенные буквы и недостающие знаки препинания, раскройте скобки. 5. Выпишите из текста одно предложение с обособленным определением, выраженным причастным оборотом, разберите его по членам предложения. 6. Выполните морфологический разбор причастия из выписанного предложения(см. задание 5). 7. Начертите схему первого предложения последнего абзаца, объясните расстановку знаков препинания в нём. Укажите, чем выражены главные члены предложения. 8. Найдите в тексте предложение с однородными подлежащими, обозначьте, чем выражены в нём главные члены.

Автор: Гость