Любишь ли ТЫ читать?Я очень люблю,забравшись в кресло,погрузиться в увлекательный для МЕНЯ мир книг.Вот Руслан скачет на поиски Людмилы.ОН готов погибнуть,чтобы спасти ЕЁ.ЕМУ не страшны опасности.Пройдя через НИХ,Руслан победит...

Русский язык
Любишь ли ТЫ читать?Я очень люблю,забравшись в кресло,погрузиться в увлекательный для МЕНЯ мир книг.Вот Руслан скачет на поиски Людмилы.ОН готов погибнуть,чтобы спасти ЕЁ.ЕМУ не страшны опасности.Пройдя через НИХ,Руслан победит коварного карлика Черномора и освободит спящую Людмилу.Но снять с НЕЁ злые чары ОН сможет,только пережив коварство соперника и защитив родную землю от врагов.А какие книги нравятся ТЕБЕ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне нравятся книги на подобии фантазии. там автор очень красочно рассказывает или представляет себе картину происходящего события или случая.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Сколько литров кислорода в одном литре воздуха
Ответить
Английский язык
1 речення на англіській мові зі словом did!!!)))
Ответить
Математика
68 умножить на а -75=61 помогите!
Ответить
Геометрия
Верно ли утверждение? Если биссектрисы двух углов являются продолжением луча, то ??ти углы вертикальные.
Ответить
Математика
27 метров в минуту Чья скорость
Ответить