Любишь ли ТЫ читать?Я очень люблю,забравшись в кресло,погрузиться в увлекательный для МЕНЯ мир книг.Вот Руслан скачет на поиски Людмилы.ОН готов погибнуть,чтобы спасти ЕЁ.ЕМУ не страшны опасности.Пройдя через НИХ,Руслан победит...
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Любишь ли ТЫ читать?Я очень люблю,забравшись в кресло,погрузиться в увлекательный для МЕНЯ мир книг.Вот Руслан скачет на поиски Людмилы.ОН готов погибнуть,чтобы спасти ЕЁ.ЕМУ не страшны опасности.Пройдя через НИХ,Руслан победит коварного карлика Черномора и освободит спящую Людмилу.Но снять с НЕЁ злые чары ОН сможет,только пережив коварство соперника и защитив родную землю от врагов.А какие книги нравятся ТЕБЕ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне нравятся книги на подобии фантазии. там автор очень красочно рассказывает или представляет себе картину происходящего события или случая.
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