ЛЮДИ ДОБРЫЕ ВЫРУЧИТЕ МЕНЯ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО !Решите несколько примеров в столбик : 1)0,45÷0,3; 2)1,41÷0,15; 3)13,125÷1,5; 4)2,66÷3,8; 5)0,385÷0,77; 6)1,064÷0,14; 7)14,82÷1,56; 8)11,125÷1,8; 9)0,882÷0,2; 10)0,355÷0,71;...

Математика

ЛЮДИ ДОБРЫЕ ВЫРУЧИТЕ МЕНЯ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО !Решите несколько примеров в столбик : 1)0,45÷0,3; 2)1,41÷0,15; 3)13,125÷1,5; 4)2,66÷3,8; 5)0,385÷0,77; 6)1,064÷0,14; 7)14,82÷1,56; 8)11,125÷1,8; 9)0,882÷0,2; 10)0,355÷0,71; 11)7,82÷1,7; 12)8,65÷3,46; 13)1,68÷0,8; 14)2,08÷0,05; 15)86,1÷0,41; 16)164÷0,41; 17) 0,29÷0,05; 18) 20,3÷1,45; Тот кто решит получит 20 баллов .

Автор: Гость