ЛЮДИ ДОБРЫЕ ВЫРУЧИТЕ МЕНЯ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО ! Решите примеры : ( 3,5 + 5,63 ) × 0,1; ( 2,3 +8,35 )× 0,2; ( 6,31 +2,7 ) × 0,3 ; Тот кто решит получит 30 баллов .
Математика
ЛЮДИ ДОБРЫЕ ВЫРУЧИТЕ МЕНЯ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО ! Решите примеры : ( 3,5 + 5,63 ) × 0,1; ( 2,3 +8,35 )× 0,2; ( 6,31 +2,7 ) × 0,3 ; Тот кто решит получит 30 баллов .
Ответ(ы):
Гость:
(3,5+5,63)×0,1=9,13×0,1=91,3 (2,3+8,35)×0,2=10,65×0,2=2,130=2,13 (6,31+2,7)×0,3=9,01×0,3=2,703
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