ЛЮДИ ДОБРЫЕ ВЫРУЧИТЕ МЕНЯ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО ! Решите примеры : ( 3,5 + 5,63 ) × 0,1; ( 2,3 +8,35 )× 0,2; ( 6,31 +2,7 ) × 0,3 ; Тот кто решит получит 30 баллов .

Математика

ЛЮДИ ДОБРЫЕ ВЫРУЧИТЕ МЕНЯ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО ! Решите примеры : ( 3,5 + 5,63 ) × 0,1; ( 2,3 +8,35 )× 0,2; ( 6,31 +2,7 ) × 0,3 ; Тот кто решит получит 30 баллов .

Автор: Гость