ЛЮДИ ДОБРЫЕ ВЫРУЧИТЕ МЕНЯ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО ! Запишите обыкновенную дробь в виде ??есятичной : 2,3×1,1; 0,71 ×6,3; 4 1/5× 2,5; 7 1/20 ×1,4 ; 6 1/4 ×3,3 ; 11/50× 3,3 ; Тот кто решит получит 30 баллов .

Математика

ЛЮДИ ДОБРЫЕ ВЫРУЧИТЕ МЕНЯ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО ! Запишите обыкновенную дробь в виде ??есятичной : 2,3×1,1; 0,71 ×6,3; 4 1/5× 2,5; 7 1/20 ×1,4 ; 6 1/4 ×3,3 ; 11/50× 3,3 ; Тот кто решит получит 30 баллов .

Автор: Гость