ЛЮДИ ДОБРЫЕ ВЫРУЧИТЕ МЕНЯ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО ! Запишите обыкновенную дробь в виде ??есятичной : 2,3×1,1; 0,71 ×6,3; 4 1/5× 2,5; 7 1/20 ×1,4 ; 6 1/4 ×3,3 ; 11/50× 3,3 ; Тот кто решит получит 30 баллов .
Математика
ЛЮДИ ДОБРЫЕ ВЫРУЧИТЕ МЕНЯ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО ! Запишите обыкновенную дробь в виде ??есятичной : 2,3×1,1; 0,71 ×6,3; 4 1/5× 2,5; 7 1/20 ×1,4 ; 6 1/4 ×3,3 ; 11/50× 3,3 ; Тот кто решит получит 30 баллов .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2,3×1,1=2.53 0,71 ×6,3=4.473 4 1/5× 2,5=20.5 7 1/20 ×1,4 =4.97 6 1/4 ×3,3 =50.325 11/50× 3,3 =3.52
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