Люди каких профессий работают на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях вологодского края
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Люди каких профессий работают на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях вологодского края
Ответ(ы):
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1. Электромонтёр, штамповщик, хлебопек, обвальщик, технолог пищевой промышленности. 2. Агроном, травник, лесоруб, ассенизатор, селекционер.
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