Люди хоть кто нибудь помогите сделать задание по английскому языку. Write a text welcoming people to your town or city. Write: Which country your town / city is in. What the people are like. What your town / city is like. ...

Английский язык
Люди хоть кто нибудь помогите сделать задание по английскому языку. Write a text welcoming people to your town or city. Write: Which country your town / city is in. What the people are like. What your town / city is like. About shopping in your town / city. Я живу в Азове
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Без начальной части, т.к. не прописан тип работы (эссе/статья/т.п.), но с заключееием
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