Люди объясните пж, почему когда пишем окислительно-восстановительную реакцию Азот сам нулевой но отдает 4 ЭЛЕКТРОНА.Почему? Объясните пожалуйста.Также происходит и с кислородом:(

Химия

Люди объясните пж, почему когда пишем окислительно-восстановительную реакцию Азот сам нулевой но отдает 4 ЭЛЕКТРОНА.Почему? Объясните пожалуйста.Также происходит и с кислородом:(

Автор: Гость