Люди объясните пж, почему когда пишем окислительно-восстановительную реакцию Азот сам нулевой но отдает 4 ЭЛЕКТРОНА.Почему? Объясните пожалуйста.Также происходит и с кислородом:(
Химия
Люди объясните пж, почему когда пишем окислительно-восстановительную реакцию Азот сам нулевой но отдает 4 ЭЛЕКТРОНА.Почему? Объясните пожалуйста.Также происходит и с кислородом:(
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это зависит от строения электронной оболочки
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