Люди помогите ответить на вопросы по географии 1 от каких причин зависит водност?? реки 2 приведите примеры рек с обширными дельтами 3 какими факторами определяется распространнение озер на земле
География
Люди помогите ответить на вопросы по географии 1 от каких причин зависит водност?? реки 2 приведите примеры рек с обширными дельтами 3 какими факторами определяется распространнение озер на земле
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)осадки, могут с гор спускаться оползини если исток в горе 2)амазонка, нил 3)без понятия
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