Люди помогите ответить на вопросы по географии 1 от каких причин зависит водност?? реки 2 приведите примеры рек с обширными дельтами 3 какими факторами определяется распространнение озер на земле

География

Люди помогите ответить на вопросы по географии 1 от каких причин зависит водност?? реки 2 приведите примеры рек с обширными дельтами 3 какими факторами определяется распространнение озер на земле

Автор: Гость