Люди,помогите пожалуйста Напишите о пустыне Виктория в Австралии о животных,о растениях и в общем о этой пустыне кратко как нибудь помогите.

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Виктория - самая большая пустыня Австралии. Огромное пространство песка коричнево-красного, желтоватого, пепельного и лилового цветов, раскинулось от Соленых озер Западной Австралии до Налларбора, под толщей известняков которой скрываются древние граниты и кристаллические сланцы. Пустыня Виктория имеет вытянутую овальную форму, достигая в восточной части 550 километров. В период с 1955 – 1963 годы в местности под названием Маралинга англичанами испытывалось ядерное оружие.В песках пустыни растут низкорослые эвкалипты, спинифекс, кенгуровая трава, ковыль, солянки, солерос, кохия и акации. Из обитателей пустыни больше известны кенгуровая крыса, ехидна, собака динго и бандикут. Из птиц – страусы эму и волнистые попугайчики. Большое количество пресмыкающихся, особенно ящериц, среди них известен шипастый молох. Большое количество змей, наиболее опасной из которых является тайпан – огромная трехметровая агрессивная змея семейства аспидовых, с очень быстрой атакой (летальный исход наступает через 4-6 часов). В пустыне практически полностью отсутствует вода, что затрудняет не только проживание, но и ее исследование. На окраине пустыни создан охраняемый парк Мамонгари, где есть возможность понаблюдать за птицами, некоторыми редкими животными и растениями.