Люди, помогите пожалуйста,умоляю,решить систему уравнений,используя способ подстановки x^2=y^2-8 x-4=y

Алгебра
Люди, помогите пожалуйста,умоляю,решить систему уравнений,используя способ подстановки x^2=y^2-8 x-4=y
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
{х²=у²-8 {х-4=у {х²-у²=-8 {х-у=4 {(х-у)*(х+у)=-8 {(х-у)=4 4(х+у)=-8 х=4+у 4(х+у)=-8|:4 х+у=-2 4+у+у=-2 2у=-2-4=-6 у=-3 х=4+(-3)=4-3 х=1
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