Люди,помогите пожалуйста!(( Завтра надо домашку сдавать,а я не понимаю как это делать! Надо построить 3 треугольника:на 1 треугольнике 3 биссектрисы,на 2 треугольнике 3 высоты,на 3 треугольнике 3 медианы. Плиз,мне очень над...

Геометрия
Люди,помогите пожалуйста!(( Завтра надо домашку сдавать,а я не понимаю как это делать! Надо построить 3 треугольника:на 1 треугольнике 3 биссектрисы,на 2 треугольнике 3 высоты,на 3 треугольнике 3 медианы. Плиз,мне очень надо!Буду очень благодарна тому,кто решит на листе и скинет мне фотку.Заранее спасибо,соответственно за решение вам пункты
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это три биссектрисы...
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