Люди,помогите пожалуйста!(( Завтра надо домашку сдавать,а я не понимаю как это делать! Надо построить 3 треугольника:на 1 треугольнике 3 биссектрисы,на 2 треугольнике 3 высоты,на 3 треугольнике 3 медианы. Плиз,мне очень над...

Геометрия

Люди,помогите пожалуйста!(( Завтра надо домашку сдавать,а я не понимаю как это делать! Надо построить 3 треугольника:на 1 треугольнике 3 биссектрисы,на 2 треугольнике 3 высоты,на 3 треугольнике 3 медианы. Плиз,мне очень надо!Буду очень благодарна тому,кто решит на листе и скинет мне фотку.Заранее спасибо,соответственно за решение вам пункты

Автор: Гость