Люди пожалуйста если на 5 то 5 за четверть 1.Позвоночные животные, которые первыми приспособились к наземному образу жизни... 2.Нижний отдел прямой кишки у земноводных... 3.Личинки земноводных дышат... 4.Второе название мал...

Биология

Люди пожалуйста если на 5 то 5 за четверть 1.Позвоночные животные, которые первыми приспособились к наземному образу жизни... 2.Нижний отдел прямой кишки у земноводных... 3.Личинки земноводных дышат... 4.Второе название малого круга кровообращения... 5.Личинок земноводных называют... 6.Из земноводных в Казахстане распространены... 7.Позвоночные животные, живущие в двух средах... 8.Особенности строения сердца пресмыкающихся... 9.Черепахи, встречающиеся в Казахстане... 10.Дыхательный орган пресмыкающихся... 11.Раздел зоологии, изучающий пресмыкающихся... 12.Змей специально размножают... 13.Впервые появилась в скелете пресмыкающихся... 14.Ядовитые зубы есть у... 15.Безногие ящерицы, обитающие в Казахстане... 16.Пресмыкающееся, у которого сердце четырехкамерное... 17.Редкое пресмыкающееся, обитающее в Новой Зеландии... 18.Из змей в Казахстане встречаются... 19.Крупная ящерица Казахстана... 20.Роговые когти впервые появляются у... 21.Особенности переднего мозга пресмыкающихся... 22.Новорожденные детеныши всех пресмыкающихся похожи... 23.Кожа пресмыкающихся покрыта... ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА...

Автор: Гость