Люди пожалуйста если на 5 то 5 за четверть 1.Позвоночные животные, которые первыми приспособились к наземному образу жизни... 2.Нижний отдел прямой кишки у земноводных... 3.Личинки земноводных дышат... 4.Второе название мал...
Биология
Люди пожалуйста если на 5 то 5 за четверть 1.Позвоночные животные, которые первыми приспособились к наземному образу жизни... 2.Нижний отдел прямой кишки у земноводных... 3.Личинки земноводных дышат... 4.Второе название малого круга кровообращения... 5.Личинок земноводных называют... 6.Из земноводных в Казахстане распространены... 7.Позвоночные животные, живущие в двух средах... 8.Особенности строения сердца пресмыкающихся... 9.Черепахи, встречающиеся в Казахстане... 10.Дыхательный орган пресмыкающихся... 11.Раздел зоологии, изучающий пресмыкающихся... 12.Змей специально размножают... 13.Впервые появилась в скелете пресмыкающихся... 14.Ядовитые зубы есть у... 15.Безногие ящерицы, обитающие в Казахстане... 16.Пресмыкающееся, у которого сердце четырехкамерное... 17.Редкое пресмыкающееся, обитающее в Новой Зеландии... 18.Из змей в Казахстане встречаются... 19.Крупная ящерица Казахстана... 20.Роговые когти впервые появляются у... 21.Особенности переднего мозга пресмыкающихся... 22.Новорожденные детеныши всех пресмыкающихся похожи... 23.Кожа пресмыкающихся покрыта... ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) земноводные 2) клоака, заканчивается анальным отверстием 3) жабрами 4) легочный 5)головастики или аксолотли 6) без понятия, не из Казахстана 7) земноводные 8) появляется перегородка между желудочками, но не полная 9)без понятия 10) легкие 11) не знаю 12) для получения яда в медицине и для охоты на мелких грызунов 13) грудина 14) змей 15) без понятия 16)крокодил 17) не знаю 18) не знаю 19) не знаю 20)ящериц 21) появляются зачатки коры больших полушарий 22) змей/ лягушек 23) роговой чешуей
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