Люди пожалуйста помогите!( задание ниже) Надо вставить буквы в словарные слова с д??ойными согласными!!!!! _ _мм_ сс_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ мм_ _ _сс_ _ _ _ _ _ _ _мм _ _ сс_ _ _ _ _ _ _ лл _ _ сс _ _ _ _ _ лл_ _ _ _ _ сс _ _...

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Люди пожалуйста помогите!( задание ниже) Надо вставить буквы в словарные слова с д??ойными согласными!!!!! _ _мм_ сс_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ мм_ _ _сс_ _ _ _ _ _ _ _мм _ _ сс_ _ _ _ _ _ _ лл _ _ сс _ _ _ _ _ лл_ _ _ _ _ сс _ _ _ _ _ _ _ _ сс _ _ _ _ _ _ _ _ _ сс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма ссора прогресс нет , что- то не получается.
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