Люди пожалуйста помогите!( задание ниже) Надо вставить буквы в словарные слова с д??ойными согласными!!!!! _ _мм_ сс_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ мм_ _ _сс_ _ _ _ _ _ _ _мм _ _ сс_ _ _ _ _ _ _ лл _ _ сс _ _ _ _ _ лл_ _ _ _ _ сс _ _...
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Люди пожалуйста помогите!( задание ниже) Надо вставить буквы в словарные слова с д??ойными согласными!!!!! _ _мм_ сс_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ мм_ _ _сс_ _ _ _ _ _ _ _мм _ _ сс_ _ _ _ _ _ _ лл _ _ сс _ _ _ _ _ лл_ _ _ _ _ сс _ _ _ _ _ _ _ _ сс _ _ _ _ _ _ _ _ _ сс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма ссора прогресс нет , что- то не получается.
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