ЛЮЮДИ!!!!!!!СРОООЧНО!!!!!!ПОМОГИТЕ СРОЧНОЕ ЗАДАНИЕ!!!!!ПО МУЗЫКЕ :Что общего в операх "Иван Сусанин", и "Князь Игорь"????

Гость: Гость:

1.В опере Жизнь за царя рассказывается о событиях 1612, связанных с походом польской шляхты на Москву.В опере Князь Игорь рассказывается о неудачном походе Князя Игоря на половцев. 2.Количество действий у обоих опер одинаково - 4 действия.У Ивана Сусанина - 4 действия с эпилогом,У Князя Игоря - 4 действия с прологом. 3.Первая постановка.У И.С - 1836, у К.И - 1890.