ЛЮЮДИ!!!!!!!СРОООЧНО!!!!!!ПОМОГИТЕ СРОЧНОЕ ЗАДАНИЕ!!!!!ПО МУЗЫКЕ :Что общего в операх "Иван Сусанин", и "Князь Игорь"????

Музыка
ЛЮЮДИ!!!!!!!СРОООЧНО!!!!!!ПОМОГИТЕ СРОЧНОЕ ЗАДАНИЕ!!!!!ПО МУЗЫКЕ :Что общего в операх "Иван Сусанин", и "Князь Игорь"????
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.В опере Жизнь за царя рассказывается о событиях 1612, связанных с походом польской шляхты на Москву.В опере Князь Игорь рассказывается о неудачном походе Князя Игоря на половцев. 2.Количество действий у обоих опер одинаково - 4 действия.У  Ивана Сусанина - 4 действия с эпилогом,У Князя Игоря - 4 действия с прологом. 3.Первая постановка.У И.С - 1836, у К.И - 1890.
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