Лиза увлекается вышивкой.Хватит ли ей куска канвы прямоугольной формы длиной 50 см и шириной 30 см,если клетка на канве в 4 раза больше,чем клеточка на рисунке?

Математика

Лиза увлекается вышивкой.Хватит ли ей куска канвы прямоугольной формы длиной 50 см и шириной 30 см,если клетка на канве в 4 раза больше,чем клеточка на рисунке?

Автор: Гость