Лиза увлекается вышивкой.Хватит ли ей куска канвы прямоугольной формы длиной 50 см и шириной 30 см,если клетка на канве в 4 раза больше,чем клеточка на рисунке?
Математика
Лиза увлекается вышивкой.Хватит ли ей куска канвы прямоугольной формы длиной 50 см и шириной 30 см,если клетка на канве в 4 раза больше,чем клеточка на рисунке?
Ответ(ы):
Гость:
50*30=1500 1500 делим на 300=5
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