Л.Н. Андреев "Кусака" - чувство сострадания к братьям нашим меньшим.

В литературных произведениях часто ставятся вопросы, заставляющие нас задуматься об общечеловеческих ценностях. Несомненно, к ним относится сострадание не только к людям, но и к братьям нашим меньшим – животным. Человек считает себя царем природы, подчас поражает своей безжалостностью. Поведение разумного существа часто бывает бесчеловечным. И начинается это с детства. Ведь именно в душе ребенка закладываются основы поведения, которые не меняются в течение всей жизни. Каждый человек считает себя порядочным, добрым, воспитывает в своих детях аналогичные качества. Но истинное воспитание – это не слова, а поступки. Только своим примером человек может вырастить своего ребенка благородным и порядочным человеком. Но нередко истинное лицо человека можно узнать только в особых случаях, пусть не экстремальных, но таких, которые являются своего рода испытанием.Короткий рассказ Л.Н.Андреева «Кусака» — это будничная, простая история. Подобная ситуация универсальна, она «вне времени», воспринимается как современная и актуальная и сейчас, хотя после написания произведения прошло немало лет. Короткий рассказ Андреева адресован читателям самых разных возрастов, потому что каждого могут заинтересовать подобные вопросы. На первый взгляд, речь идет о собаке. Ведь и название рассказа – это кличка собаки «Кусака». Однако на самом деле писатель говорит не сколько о конкретной собаке, а поднимает вопросы о сострадании, совести, доброте и порядочности. Далеко не каждый человек способен сострадать, сочувствовать другим. Истинное величие человеческой души как раз определяется умением думать не только о себе. Но чаще всего, если речь заходит о сострадании и милосердии, подразумевается, что оно должно быть направлено к людям, а не животным. Считается, что именно забота о людях – это главный смысл жизни человека. О животных вспоминаем мы так редко, да и к тому же любовь к братьям нашим меньшим кажется многим чем-то неважным, ненужным, несущественным.Почему-то большинство людей относятся к животным исключительно как к вещи, которая ценится в зависимости от своей красоты и «нужности». Для девочки Лели, героини рассказа Андреева, бездомная собака – это как раз такая вещь. Девочка готова заботиться о Кусаке до тех пор, пока ей это удобно и приятно. Малейшая трудность, а именно: необходимость позаботиться о собаке после того, как дачный сезон прошел, — показал истинную сущность красивой девочки. Она столь же эгоистична и малодушна, как и ее мать, как и все вокруг. Преданность собаки же безусловна. Она не зависит ни от чего. Собака любит своих хозяев, она преданна им, независимо от того, насколько добры, благородны и умны те. В начале рассказа мы видим бездомную собаку, заброшенное и никому ненужное животное. Собака не знает ласки и любви, поэтому всегда готова защищаться до последней капли крови. Она получила заботу т даже имя, которого была лишена до сих пор. Но, как оказалось потом, Кусаке намного легче жилось раньше, когда она была никому не нужной.Ведь тогда она не знала иной жизни, не ведала заботы и любви, но и не знала предательства. Антуан де Сент-Экзюпери сказал о что, что «мы в ответе за тех, кого приручили». Герои рассказа Андреева поступают совсем иначе. Автор говорит, что «приехавшие дачники были очень добрыми людьми». Но им чуждо сострадание к братьям нашим меньшим. И поэтому они заслуживают только осуждения и даже некоторого презрения. Рассказ вызывает у нас грусть и разочарование. Мы понимает, что эгоизм оказывается главным качеством в характере многих людей. но есть много вариантов про это собщения