Лодка может проплыть 18км по течению реки и еще 2км против течения за то же время, какое требуется плоту, чтобы проплыть 8 км по этой реке. Найдите скорость течения реки, если известно, что собственная скорость лодки...
Лодка может проплыть 18км по течению реки и еще 2км против течения за то же время, какое требуется плоту, чтобы проплыть 8 км по этой реке. Найдите скорость течения реки, если известно, что собственная скорость лодки 8км/ч
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Пусть х км/ч скорость течения реки 8+х км/ч скорость лодки по течению 8-х км/ч скорость лодки против течения 18/ (8+х) ч время движения лодкт по течению 2/(8-х) ч время движения лодки против течения 8/х ч время движения плота Уравнение 18/ (8+х) +2/(8-х) =8/х х -20х +512 =0 х=4 и х= 16 ( не удовлетворяет условию задачи) Ответ скорость течения реки 4 км/ч