Лодка плыла по течению реки 45 мин, а против течения-30 мин. Всего лодка проплыла 11.7 км. Скорость течения реки 1.8 км/ч. Найдите собственную скорость лодки.

Математика

Лодка плыла по течению реки 45 мин, а против течения-30 мин. Всего лодка проплыла 11.7 км. Скорость течения реки 1.8 км/ч. Найдите собственную скорость лодки.

Автор: Гость