Лодка плыла по течению реки 45 мин, а против течения-30 мин. Всего лодка проплыла 11.7 км. Скорость течения реки 1.8 км/ч. Найдите собственную скорость лодки.
Математика
Лодка плыла по течению реки 45 мин, а против течения-30 мин. Всего лодка проплыла 11.7 км. Скорость течения реки 1.8 км/ч. Найдите собственную скорость лодки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45 мин=0,75 час 30 мин=0,5 час 0,75(1,8+х)+0,5(х+1,8)=11,7 1,35+0,75х+0,5х-0,9=11,7 0,45+125х=11,7 1,25х=11,7-0,45 1,25х=11,25 х=9
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