Лодка по течению шла 2 часа, по озеру - 2 часа. Найдите скорость течении, если собств??нная скорость лодки 11км/ч, а весь путь равен 50 км

Алгебра
Лодка по течению шла 2 часа, по озеру - 2 часа. Найдите скорость течении, если собств??нная скорость лодки 11км/ч, а весь путь равен 50 км
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Решение: 1) 11*2=22 (км) - Озеро 2) 50-22=28(км) - Река 3) 28:2=14 (км/ч) - Скорость реки и лодки 4) 14-11=3 (км/ч) - скорость реки Ответ: скорость реки 3 км/ч
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