Лодка по течению шла 2 часа, по озеру - 2 часа. Найдите скорость течении, если собств??нная скорость лодки 11км/ч, а весь путь равен 50 км

Алгебра

Лодка по течению шла 2 часа, по озеру - 2 часа. Найдите скорость течении, если собств??нная скорость лодки 11км/ч, а весь путь равен 50 км

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