Лодка поплыла вслед за плотом когда плот был на расстоянии 12км от неё и через 4часа она догнола плот скорость плота 2км/ч сему ровна скорость лодки

Математика

Лодка поплыла вслед за плотом когда плот был на расстоянии 12км от неё и через 4часа она догнола плот скорость плота 2км/ч сему ровна скорость лодки

Автор: Гость