Лодка поплыла вслед за плотом когда плот был на расстоянии 12км от неё и через 4часа она догнола плот скорость плота 2км/ч сему ровна скорость лодки
Математика
Лодка поплыла вслед за плотом когда плот был на расстоянии 12км от неё и через 4часа она догнола плот скорость плота 2км/ч сему ровна скорость лодки
Ответ(ы):
Гость:
Найдем путь плота пройденный за 4 часа: 2*4=8(км)-путь пройденный плотом за 4 часа Найдем всё расстояние от начальной точки лодки до конечной точки плота: 12+8=20(км)-путь пройденный лодкой И в конечной итоге скорость лодки: 20/4=5 (км/ч)-скорость лодки Ответ: 5 км/ч скорость лодки
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