Лодка проходит 42км по течению реки на 30 минут быстрее, чем то же расстояние против течения, найдите собственную скорость лодки, если скорость течения равна 1км/ч
Алгебра
Лодка проходит 42км по течению реки на 30 минут быстрее, чем то же расстояние против течения, найдите собственную скорость лодки, если скорость течения равна 1км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 час = 60 мин Примем скорость лодки равной - х ., тогда согласно условию задачи имеем : 42 /(х - 1) - 42 / (х +1) = 0,5 42 * (х + 1) - 42 *(х - 1) = 0,5 * (x^2 - 1) 42x + 42 - 42x + 42 = 0.5(x^2 - 1) 84 = 0.5(x^2 - 1) 168 = x^2 - 1 x^2 = 169 x = 13 км/час - скорость лодки
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