Лодка проходит 42км по течению реки на 30 минут быстрее, чем то же расстояние против течения, найдите собственную скорость лодки, если скорость течения равна 1км/ч

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Лодка проходит 42км по течению реки на 30 минут быстрее, чем то же расстояние против течения, найдите собственную скорость лодки, если скорость течения равна 1км/ч

Автор: Гость