Лодка проплыла некоторое расстояние по озеру за 3 ч.такое же расстояние по реке пл??т проплывает за 12ч.за сколько часов катер проплывает такое же расстояние,если он плывет по течению реки

Математика

Лодка проплыла некоторое расстояние по озеру за 3 ч.такое же расстояние по реке пл??т проплывает за 12ч.за сколько часов катер проплывает такое же расстояние,если он плывет по течению реки

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