Лодка проплыла некоторое расстояние по озеру за 3 ч.такое же расстояние по реке пл??т проплывает за 12ч.за сколько часов катер проплывает такое же расстояние,если он плывет по течению реки

Математика
Лодка проплыла некоторое расстояние по озеру за 3 ч.такое же расстояние по реке пл??т проплывает за 12ч.за сколько часов катер проплывает такое же расстояние,если он плывет по течению реки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плот тоже идет по течению так что за 12ч
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