Лодка проплыла некоторое расстояние по озеру за 5 ч. Такое же расстояние плот про??лывает по реке за 20 ч. Сколько времени затратит лодка на тот же путь: А) по течению реки; Б) против течения реки?

Математика
Лодка проплыла некоторое расстояние по озеру за 5 ч. Такое же расстояние плот про??лывает по реке за 20 ч. Сколько времени затратит лодка на тот же путь: А) по течению реки; Б) против течения реки?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1:5=1/5часть расстояния проплывает лодка по озеру за один час 1:20=1/20часть проплывает плот по течению за один час 1/5+1/20=(4+1)/20=5/20=1/4часть расстояния проплывет лодка по течению реки 1:1/4=4часа будет плыть лодка по течению реки 1/5-1/20=(4-1)/20=3/20часть расстояния проплывет лодка против течения реки 1:3/20=20/3=6 2/3=6ч 40мин будет плыть лодки против течения
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