Лодка проплыла некоторое расстояние по озеру за 5 ч. Такое же расстояние плот про??лывает по реке за 20 ч. Сколько времени затратит лодка на тот же путь: А) по течению реки; Б) против течения реки?

Математика

Лодка проплыла некоторое расстояние по озеру за 5 ч. Такое же расстояние плот про??лывает по реке за 20 ч. Сколько времени затратит лодка на тот же путь: А) по течению реки; Б) против течения реки?

Автор: Гость