Лодка проплыла расстояние между пристанями вниз по течению реки и вернулась обратно. затратив на весь путь 5 ч. Собственная скорость лодки 10 км/ч. а скорость течения реки 2 км/ч. Сколько времени лодка плыла по течению реки?

Гость: Гость:

По течению скорость :Vпо теч=Vсоб+Vтеч=10+2=12км/ч; время х ч против течен. скорость: Vпротив теч=Vсоб-Vтеч=10-2=8 км/ч время (5-х) ч Составим и решим уравнение 12*х=8*(5-х) 12х=40-8х 12х+8х=40 20х=40 х=40:20=2 часа по течен; 5-2=3ч против течения это так просто чтоб знала ответ:2 часа