Ломаная состоит из двух звеньев Какой длины они могут быть если длина ломаной 11са??тиметров? Запиши эти данный в таблице.
Математика
Ломаная состоит из двух звеньев Какой длины они могут быть если длина ломаной 11са??тиметров? Запиши эти данный в таблице.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1и10;2и9;3и8;4и7;5и6)))))))))
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