Ломаная ABCDимеет три звена:AB=42мм,BC=38мм,CD=19мм. Вычислить длину ломаной
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Ломаная ABCDимеет три звена:AB=42мм,BC=38мм,CD=19мм. Вычислить длину ломаной
Ответ(ы):
Гость:
42+38+19=99мм длина ломанной
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