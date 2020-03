Look at the pictures and the headings. Where is each street? Where can you find: outdoor cafes? lots of shops? film museums? banks? Read, listen and check Посмотрите на фотографии и заголовки. Где каждая улица? Где можно найти:...

Гость: Гость:

A. Read the text and the sentences after it. Which of them are true? What name can you give to the text? Hi! My name is Bob, Bob Wilson. My holidays began yesterday. It was a wonderful day. I was up early in the morning. The weather was wonderful. I was happy! I went to the bathroom and had a shower. I dressed and went to the kitchen. My mother gave me breakfast — some salad, porridge and a ham sandwich. I drank coffee with milk and was ready for my morning walk with my friends. We were all free1 — no school, no classes.We met at the bus stop at nine and went to the cinema. There was a good film on and we all wanted to see it. It was “Agent [ˈeɪʤənt] Colin at the Museum1”. The film began at 9.30. We took a bus and came to the cinema house on time. The film was wonderful. We all liked it a lot. After the film we went to a café near the cinema and had lunch there. We were all hungry. We took vegetable pizza, then drank apple, tomato and orange juices and ate ice cream. We enjoyed our meal very much. After lunch we went to the park and had a good time there riding our bikes. 1) Bob was up early. 2) The weather was nasty. 3) The boy’s mother gave him breakfast. 4) Bob had porridge for breakfast. 5) Bob had breakfast with his friends. 6) Bob and his friends met at the cinema. 7) The friends walked to the cinema. 8) After the film the friends were hungry. 9) They had lunch at a café. 10) After lunch they went home.Попроси больше объяснений следить Отметить нарушение YanaKolosova 25.10.2015 Ответы и объясненияWilly56 профессор Задание: Прочитай текст и предложения после него. Какие из них являются правдой? Как вы можете озаглавить текст? Привет! Меня зовут Боб Вилсон. Вчера у меня начались каникулы. Это был чудесный день. Я проснулся рано утром. Погода была великолепной. Я был счастлив! Я отправился в ванную и принял душ. Я оделся и пошёл на кухню. Моя мама приготовила завтрак - немного салата, овсяную кашу и бутерброд с ветчиной. Я выпил кофе с молоком и был готов отправиться на утреннюю прогулку с друзьями.Мы все были свободны - никакой школы,никаких занятий. Мы встретились на автобусной остановке в 9 часов и пошли в кино.Там показывали интересный фильм, и мы все хотели его посмотреть. Он назывался "Агент Колин в Музее".Фильм начался в 9.30. Мы сели на автобус и приехали в кинотеатр вовремя. Фильм был замечательный.Нам всем очень понравилось. После фильма мы отправились в кафе рядом с кинотеатром и пообедали там. Мы все были голодны. Мы взяли пиццу с овощами, затем яблочный, томатный и апельсиновый соки и съели мороженое. Мы ели с аппетитом. После обеда мы пошли в парк и отлично провели время, катаясь на велосипедах. 1) Bob was up early. - Боб встал раною - ПРАВДА 2) The weather was nasty. - Погода была ужасная. - НЕПРАВДА. 3) The boy’s mother gave him breakfast. - Мама мальчика приготовила ему завтрак. - ПРАВДА 4) Bob had porridge for breakfast.- Боб ел овсяную кашу на завтрак. - ПРАВДА 5) Bob had breakfast with his friends.-Боб завтракал с друзьями- НЕПРАВДА 6) Bob and his friends met at the cinema.- Боб с друзьями встретились в кинотеатре. - НЕПРАВДА 7) The friends walked to the cinema. - Друзья прогулялись до кинотеатра. - НЕПРАВДА 8) After the film the friends were hungry.- После фильма друзья были голодны. - ПРАВДА 9) They had lunch at a café. - Они пообедали в кафе. - ПРАВДА 10) After lunch they went home.- После обеда они отправились домой. - НЕПРАВДА Заголовок для текста: "Первый день каникул".