Look at the plan. write the rooms appliances and forniture in the box. then write sentences as in the exampl
Английский язык
Look at the plan. write the rooms appliances and forniture in the box. then write sentences as in the exampl
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Посмотрите на план. напишите номера бытовая техника и мебель в коробке. тогда пишите предложения как и в п
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Литература
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