Look at the plan. write the rooms appliances and forniture in the box. then write sentences as in the exampl

Английский язык
Look at the plan. write the rooms appliances and forniture in the box. then write sentences as in the exampl
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Посмотрите на план. напишите номера бытовая техника и мебель в коробке. тогда пишите предложения как и в п
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