Лошадь может прожить 25 лет,а черепаха в 12 раз дольше.Коршун может прожить на 182 год?? меньше,чем черепаха,и на 48 лет больше,чем ворона.Заяц - в 7 раз меньше,чем ворона,и в 5 раз больше животных.Построй диаграмму. ПОМОГИТЕ П...

Математика

Лошадь может прожить 25 лет,а черепаха в 12 раз дольше.Коршун может прожить на 182 год?? меньше,чем черепаха,и на 48 лет больше,чем ворона.Заяц - в 7 раз меньше,чем ворона,и в 5 раз больше животных.Построй диаграмму. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТО!

Автор: Гость