Лошадь может прожить 25 лет,а черепаха в 12 раз дольше.Коршун может прожить на 182 год?? меньше,чем черепаха,и на 48 лет больше,чем ворона.Заяц - в 7 раз меньше,чем ворона,и в 5 раз больше животных.Построй диаграмму. ПОМОГИТЕ П...
Математика
Лошадь может прожить 25 лет,а черепаха в 12 раз дольше.Коршун может прожить на 182 год?? меньше,чем черепаха,и на 48 лет больше,чем ворона.Заяц - в 7 раз меньше,чем ворона,и в 5 раз больше животных.Построй диаграмму. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТО!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25*12=300лет черепаха 300-182=118 лет коршун 118-48=70 лет ворона 300+25=325-лошадь и черепаха животные 70:7=10лет заяц ну а как он может в5 раз больше животных не знаю
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