lt;...gt; была написана им в течении трёх месяцев 1 в 1887 году, сегодня хранится в lt;...gt; Надо ли ставить запятую на месте цифры 1? если надо, то почему?

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lt;...gt; была написана им в течении трёх месяцев 1 в 1887 году, сегодня хранится в lt;...gt; Надо ли ставить запятую на месте цифры 1? если надо, то почему?

Автор: Гость