lt;...gt; была написана им в течении трёх месяцев 1 в 1887 году, сегодня хранится в lt;...gt; Надо ли ставить запятую на месте цифры 1? если надо, то почему?
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lt;...gt; была написана им в течении трёх месяцев 1 в 1887 году, сегодня хранится в lt;...gt; Надо ли ставить запятую на месте цифры 1? если надо, то почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет не надо. как уточнение не считается, можно сказать - "В 1887 году ‹ ...› была написана ...." запятую ведь не ставим.
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