lt;pgt;Чашку миксера объемом 72см3 домашний робот Сева на одну двенадцатую заполнил ??ахаром, а на одну шестую сметаной. Что меньше: объем сахара или сметаны? Во сколько раз меньше?lt;/pgt;

Математика

lt;pgt;Чашку миксера объемом 72см3 домашний робот Сева на одну двенадцатую заполнил ??ахаром, а на одну шестую сметаной. Что меньше: объем сахара или сметаны? Во сколько раз меньше?lt;/pgt;

Автор: Гость