lt;pgt;Чашку миксера объемом 72см3 домашний робот Сева на одну двенадцатую заполнил ??ахаром, а на одну шестую сметаной. Что меньше: объем сахара или сметаны? Во сколько раз меньше?lt;/pgt;
Математика
lt;pgt;Чашку миксера объемом 72см3 домашний робот Сева на одну двенадцатую заполнил ??ахаром, а на одну шестую сметаной. Что меньше: объем сахара или сметаны? Во сколько раз меньше?lt;/pgt;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
72:12*1=6см3-заполнил сахаром72:6*1=12см3-заполнил сметаной12:6=2 раза меньше сахара)))
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