lt;pgt;Пруд застывает и с плотины листва поблекшая лозины уныло сыплется на лёд.lt;/pgt; lt;pgt;Кругом царили жизнь и радость.lt;/pgt; lt;pgt;И ветер нёс ржаных полей благоухание и сладость.lt;/pgt; lt;pgt; поставить запятые и ...

Русский язык

lt;pgt;Пруд застывает и с плотины листва поблекшая лозины уныло сыплется на лёд.lt;/pgt; lt;pgt;Кругом царили жизнь и радость.lt;/pgt; lt;pgt;И ветер нёс ржаных полей благоухание и сладость.lt;/pgt; lt;pgt; поставить запятые и составить схемы.lt;/pgt; lt;pgt; lt;/pgt;

Автор: Гость