lt;pgt;Пруд застывает и с плотины листва поблекшая лозины уныло сыплется на лёд.lt;/pgt; lt;pgt;Кругом царили жизнь и радость.lt;/pgt; lt;pgt;И ветер нёс ржаных полей благоухание и сладость.lt;/pgt; lt;pgt; поставить запятые и ...

Русский язык
lt;pgt;Пруд застывает и с плотины листва поблекшая лозины уныло сыплется на лёд.lt;/pgt; lt;pgt;Кругом царили жизнь и радость.lt;/pgt; lt;pgt;И ветер нёс ржаных полей благоухание и сладость.lt;/pgt; lt;pgt; поставить запятые и составить схемы.lt;/pgt; lt;pgt; lt;/pgt;
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И что это означает .это <р>
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